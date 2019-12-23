Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı - Davit Zalkaliani - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov

ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Tiflis Deklarasyonu ve 2020-2022 Eylem Planın'na imza atan bakanlar daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.