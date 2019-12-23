Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı - Elmar Memmedyarov - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı - Elmar Memmedyarov - Son Dakika

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı - Elmar Memmedyarov

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov

ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Tiflis Deklarasyonu ve 2020-2022 Eylem Planın'na imza atan bakanlar daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı - Elmar Memmedyarov

Elmar Memmedyarov, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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