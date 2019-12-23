Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı - Son Dakika

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı

6 saat önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Devlet Törenleri Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8.

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı, System.String[]

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Devlet Törenleri Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov Tiflis Deklarasyonu ve 2020-2022 Eylem Planı'nı imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşan Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, Tiflis'in böylesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Üçlü zirve sağlam politik diyalog için önemli bir platform. Bildiğiniz gibi Gürcistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile örnek ilişkileri mevcut. Bu iki ülke Gürcistan'ın en büyük yatırımcı ortaklarıdır. Aramızda stratejik iş birliği var." diye konuştu.

Zalakliani, Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gibi projelerde iş birliği yaparak üç ülkenin bölgesel enerji alanında başarılı bir iş birliği sergilediğini hatırlattı.

Üç ülkenin ciddi bir ulaştırma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Zalkaliani, "Özelikle burada Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu'nun önemini vurguladık. Bu proje taşımacılık giderlerini ve zamanı azaltıyor ve Avrupa ile Asya'yı bağlayan rekabetçi bir hat." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov da bölgesel enerji güvenliği konusunda Azerbaycan'ın diğer ortaklarıyla iş birliği yapmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Biz inanıyoruz ki, İtalya'ya kadar uzanacak Güney Gaz Koridoru projesini gelecek senenin sonuna doğru bitireceğiz. Ama bununla bitmiyor, aynı zamanda Balkan Yarımadası'na kadar ulaşmak istiyoruz diğer ülkelerle diğer hatlarla bağlanmak açısından." diye konuştu.

Gürcistan ve Azerbaycan'da devam eden toprak bütünlüğü sorunlarının uluslararası hukuk yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Mammadyarov, "İşgal altındaki topraklarımıza bakarsak aramızda birçok benzerlik var ama biz hepimiz uluslararası hukukun önünde duruyoruz. Bence hepimizin tek bir yolu izlemesi çok önemli ve bu da uluslararası hukuka giden yoldur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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