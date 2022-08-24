Türkiye'den Gürcistan'daki orman yangınına destek - Son Dakika
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Türkiye'den Gürcistan'daki orman yangınına destek

24.08.2022 16:02

Türkiye, Gürcistan'da devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için 3 uçak gönderdi.

Türkiye, Gürcistan'da devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için 3 uçak gönderdi.

Gürcistan'ın Samtshe-Cavaheti bölgesinin Borcomi ilçesinde çıkan orman yangınları devam ederken, söndürme çalışmalarına Türkiye'den destek geldi. Bölgede 5 gündür süren yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ederken, Türkiye'den yardım için gelen 3 yangın söndürme uçağı çalışmalara başladı. Gürcistan Acil Durumlar Servisi Başkanı Temur Mgebrişvili, Türkiye'den gelen yangın söndürme uçaklarının durumu değiştireceğini söyleyerek, "Borcomi belediyesinde doğal afetlerle mücadelede Türk uçaklarının fark oluşturacağını düşünüyorum. Yangının sabah saatlerinden bu yana söndürülmesi sürecine Türkiye Cumhuriyeti'nin özel 3 uçağı da dahil oldu. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve Gürcistan'daki konsolosluğa bu nazik ve hızlı yanıt için teşekkür ediyorum" dedi.

19 Ağustos tarihinde Borcomi'de başlayan yangının bugün öğle saatlerinde Ahaltsihe bölgesine yayıldığı öğrenildi. Yangının söndürülmesi için yaklaşık 2 bin personel çalışıyor. - TİFLİS

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Kaynak: İHA

Gürcistan, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'den Gürcistan'daki orman yangınına destek - Son Dakika

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