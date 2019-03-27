Son Dakika Haberleri: Türkiye-Gürcistan Heyetleri Artvin'de

Türkiye-Gürcistan Heyetleri Artvin'de

6 dakika önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye-Gürcistan hududundaki işaretlerin koordinatlarının müşterek belirlenmesine yönelik Artvin'in Hopa ilçesinde bir araya gelen Türk ve Gürcü heyetleri makamında kabul etti.

Türkiye-Gürcistan Heyetleri Artvin'de, System.String[]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye- Gürcistan hududundaki işaretlerin koordinatlarının müşterek belirlenmesine yönelik Artvin'in Hopa ilçesinde bir araya gelen Türk ve Gürcü heyetleri makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk, Türkiye olarak Gürcistan ile dostluk ve kardeşlik ilişkisine çok önem verdiklerini söyledi.

Gürcü heyetini yeryüzü cenneti Artvin'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Doruk, özellikle son yıllarda Gürcistan'la her alanda mevcut iyi ilişkilerinin artarak devam ettiğini kaydetti.

Türkiye heyeti başkanı Tolga Orkun, Türkiye-Gürcistan hududundaki işaretlerin koordinatlarının müşterek belirlenmesine yönelik 26-28 Mart'ta Hopa ilçesinde toplantı gerçekleştirmek üzere Türk ve Gürcü heyetlerinin bir araya geldiğini belirtti.

Ziyaret, Vali Doruk'un heyet başkanlarına kenti tanıtan fotoğrafların bulunduğu plaket takdim etmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Artvin, Gürcistan, Türkiye, Güncel
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