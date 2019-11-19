Türkiye-Gürcistan KEK kapanış toplantısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava'ya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nda iş birliği için çalışma teklifinde bulunduklarını, kendisinin de bunu kabul ettiğini bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısı ve protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 1,5 milyar dolara ulaştığını, 3 milyar dolarlık ticaret hacmine de dengeli bir ticaret artışıyla ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

KEK'in 5'inci dönem toplantısı kapsamında teknik heyetlerin bir araya geldiğini ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Pekcan, bu toplantıya paralel olarak Ortak Gümrük Komitesi toplantılarının da bakan yardımcıları düzeyinde yürütüldüğünü bildirdi.

Pekcan, teknik heyetlerin ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiğine işaret ederek, ticaretten yatırımlara, sanayiden teknolojiye, turizmden sağlığa, ulaştırma alanlarına kadar her konuya müşterek olarak değindiklerini ve çalışmalarını tamamladıklarını dile getirdi.

Serbest Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi ve hizmetler sektörünün de dahil edilmesi yönünde çalışmalarının karşılıklı olarak devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Ayrıca ikili ticaretimizde yerel paraların kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla Sayın Bakan'a ülkelerimiz arasındaki SWAP anlaşmasının gerçekleştirilmesi için çalışmaların hızlandırılması yönünde görüşlerimizi ilettik. Sayın Bakan'a Basitleştirilmiş Gümrük Hattı iş birliği için çalışmayı teklif ettim, kendileri de kabul ettiler. Amacımız ülkelerimiz arasındaki nakliyede yaşanan gecikmeler nedeniyle zaman ve para kaybını önlemek."

"14 yıl sonra hayata geçirdik"

Natia Turnava da imzalanan anlaşmayla güzel bir iş birliği gerçekleştiğini, bütün maddelerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Bu anlaşmanın ekonomik ilişkiler için çok önemli katkı sağlayacağını belirten Turnava, "Ortak komisyon kurulması için başbakanımız ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 gün önceki görüşmelerinde karar almışlardı. Bizler de çok kısa zamanda bunu başardık, 5'inci kez kurulan bu komisyonla 14 yıl aradan sonra tekrar bunu hayata geçirmiş olduk." dedi.

Anlaşmanın daha da kapsamlı hale gelmesini istediklerini vurgulayan Turnava, çok daha dengeli ticaret yapmak istediklerini kaydetti.

Turnava, Türkiye'nin bölgedeki en büyük ticaret ortakları olduğuna dikkati çekerek, "Gürcistan'da Türk yatırımcılar ilk sırada yer alıyor. Türk yatırımcılar için her türlü yardım ve teşvike hazırız. Gürcü yatırımcılar için de Türkiye tarafından da aynı şekilde yardım ve teşvik beklemekteyiz." diye konuştu.