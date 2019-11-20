Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2'nci toplantısı

Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2'nci toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Gürcistan Gelirler İdaresi Başkanı Vakhtang Lashkaradze başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasında gümrük alanında devam eden güçlü ve kapsamlı iş birliğinden duyulan memnuniyet vurgulandı.

Kara hudut kapılarında veri değişimi uygulamasında veri setlerinin artırılması, kaçakçılıkla mücadele alanında iş birliğinin derinleştirilmesi konularında görüş birliğine varılırken Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Projesi'nde veri değişimi yapılmasına imkan tanıyacak anlaşmanın imza töreninin bir an önce gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, toplantıda e-TIR sistemindeki iş birliğinin artırılması, Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Karşılıklı Tanıma Anlaşması müzakerelerine başlanılması ve iki ülke arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulması için müzakerelere başlanılması konularında da önemli kararlar alındı.

Toplantı kapsamında alınan kararların iki ülke gümrükleri arasında var olan derin ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamakla birlikte kaçakçılık ve yasa dışı eylemlere karşı atılacak ortak adımlara somut bir temel oluşturması bekleniyor.