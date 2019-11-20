Son Dakika Haberleri: Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2'nci toplantısı
Son Dakika Ekonomi Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2'nci toplantısı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2'nci toplantısı

7 saat önce

Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2'nci toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Gürcistan Gelirler İdaresi Başkanı Vakhtang Lashkaradze başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2'nci toplantısı, System.String[]

Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2'nci toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Gürcistan Gelirler İdaresi Başkanı Vakhtang Lashkaradze başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasında gümrük alanında devam eden güçlü ve kapsamlı iş birliğinden duyulan memnuniyet vurgulandı.

Kara hudut kapılarında veri değişimi uygulamasında veri setlerinin artırılması, kaçakçılıkla mücadele alanında iş birliğinin derinleştirilmesi konularında görüş birliğine varılırken Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Projesi'nde veri değişimi yapılmasına imkan tanıyacak anlaşmanın imza töreninin bir an önce gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, toplantıda e-TIR sistemindeki iş birliğinin artırılması, Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Karşılıklı Tanıma Anlaşması müzakerelerine başlanılması ve iki ülke arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulması için müzakerelere başlanılması konularında da önemli kararlar alındı.

Toplantı kapsamında alınan kararların iki ülke gümrükleri arasında var olan derin ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamakla birlikte kaçakçılık ve yasa dışı eylemlere karşı atılacak ortak adımlara somut bir temel oluşturması bekleniyor.

Gürcistan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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