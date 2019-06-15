Son Dakika Haberleri: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan millilere moral
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan millilere moral

3 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Avrupa Oyunları'na hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan millilere moral, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Avrupa Oyunları'na hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulundu.
TGF'den yapılan açıklamada, başkan Aydın'ın Belarus'ta 21-30 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'na hazırlanmak için İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde kampta bulunan milli güreşçilerle bir araya geldiği belirtildi.
Teknik heyetle de toplantı yapan Aydın'ın, milli takımın antrenmanını da bir süre takip ettiği ifade edildi.
Ziyarette bir açıklamada bulunduğu aktarılan Musa Aydın'ın "Önümüzde Avrupa Oyunları var ama bizim tek düşüncemiz olimpiyatlar. 2016 yılında aldığımız 5 madalyanın kesinlikle üzerine çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla bu yılki Dünya Şampiyonası'nda önce tüm kotaları alıp, ardından da Tokyo'da madalya rekoru kırmak istiyoruz. Bunun için olağanüstü hal ilan ettik. Hepimiz çok çalışıp bu hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:03 Kaynak: AA
Avrupa, Aydın, Spor
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