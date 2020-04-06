Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Musa Aydın, yaptığı açıklamada,"Milli mücadele döneminde Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurmaya başlayan Anadolu Ajansı, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesi olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Basın dünyasının saygın kurumlarından biri olan AA'nın en hızlı ve doğru haberleri halka sunarak spor camiasının her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Aydın," Ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde bile canını dişine takarak hayatı pahasına bizlere haber ulaştıran tüm fedakar çalışanları en kalbi duygularımla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."değerlendirmesinde bulundu.