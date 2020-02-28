Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz'dan, Akay'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz'dan, Akay'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz'dan, Akay'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz'dan, Akay'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Kooperatiften yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Yılmaz, Kayseri Şekerspor güreş takımının, Türkiye'nin en iyi takımlarından olduğunu belirterek, federasyon olarak Kayseri Şekerspor'un alt yapının geliştirilmesi ve milli sporcu yetiştirilmesi noktasında yaptığı tüm çalışmaları destekleyeceklerini belirtti.

Kayseri Şekerspor güreş takımının, Türkiye'nin en iyi kulüpleri sıralamasında ilk 3'te olduğunu belirten Yılmaz, özellikle altyapıya verilen desteğin ve sporcuların yetiştirilebilmesi için gösterilen hassasiyetin, kendilerini hayli mutlu ettiğini ifade etti.

Başkan Akay ise ziyaretin kendilerini onurlandırdığını, Kayseri Şekerspor Güreş Takımı'nın Türkiye'de milli takıma sürekli güreşçi gönderen nadir takımlardan olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter Yılmaz ziyaretin sonunda Akay'a, güreş sporuna ve güreşin gelişmesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Ziyarette Kayseri Şekerspor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı, Güreş Şube Sorumlusu İnanç Kızılyazı ve Kulüp Müdürü Mustafa Karahançer de hazır bulundu.

Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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