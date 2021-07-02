Türkiye Güreş Federasyonu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kovid-19 testinin zorunlu olacağını duyurdu

Türkiye Güreş Federasyonu, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hem sporcu hem de görevlilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında PCR testi ibrazı isteneceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasında, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev alacak hakem, cazgır, görevli ve sporcuların, son 48 saat içerisinde yapılmış Kovid-19 PCR testlerini ibraz etmeleri zorunludur. Aksi takdirde müsabakalara alınmayacaklardır." denildi.

Öte yandan, Kırkpınar'a sporcuların 2021 temmuz vizeli lisanslarıyla katılmak zorunda olduğu da belirtildi.

Geçen yıl salgın nedeniyle düzenlenemeyen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.