Türkiye Güreş Federasyonundan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Federasyondan yayımlanan mesajda, engelli sporcuların elde ettiği başarılara işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Engelli kardeşlerimiz, karşılaştıkları zorlukların tümünü aşarak bütün topluma örnek olacak işler başarmaktadırlar. Özellikle spor alanında gelen Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki başarılar ülkemizi sonsuz derecede gururlandırmaktadır. Hayatın her alanında, engelli kardeşlerimize gösterilen ilgi ve sunulan hizmetlerde payı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm emek verenlere canı gönülden teşekkür ederiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için kutlu olmasını dileriz."