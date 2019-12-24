Türkiye Güreş Şampiyonası

Ankara 'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda bugün yapılan grekoromen stil müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular şöyle oldu:

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