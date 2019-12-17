Türkiye Güreş Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

6 saat önce

Türkiye Güreş Şampiyonası, Ankara'da başladı.

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Türkiye Güreş Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, kadın güreşçiler mindere çıktı.

132 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kategorisinde 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kilolarda elemeler ile çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Yarın bu kilolarda repesaj, üçüncülük ve final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 19-22 Aralık'ta serbest, 23-25 Aralık'ta ise grekoromen stil müsabakaları yapılacak.

Taha Akgül, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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