Son Dakika Haberleri: Türkiye Güreş Şampiyonası İl Seçmesi Sona Erdi

Türkiye Güreş Şampiyonası İl Seçmesi Sona Erdi

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Güreş Gençler Serbest Stil Türkiye Şampiyonası İl Seçmesi sona erdi.

Türkiye Güreş Şampiyonası İl Seçmesi Sona Erdi, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Güreş Gençler Serbest Stil Türkiye Şampiyonası İl Seçmesi sona erdi.

Demir Karamancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan müsabakalarda sporcular Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için mindere çıktı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan Güreş müsabakalarında Kayseri Şeker Spor, Denge Demir Karamancı Spor, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tomarza Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü ve ferdi sporcular olmak üzere toplam 69 sporcu mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Müsabakalar sonunda ise sıkletlerinde birinci olanlar ise şöyle;

55 kg- Emrullah Koyuncu - Kayseri Şeker Spor

60 kg -Samet İçer - Tomarza Anadolu İmam-Hatip Lisesi

66 kg- Remzi Civelek- Kayseri Şeker Spor

74 kg- Kazım Şimşek -Tomarza Anadolu İmam-Hatip Lisesi

84 kg-Mustafa Kılıç. kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

96 kg- Ramazan Arslan - Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Kayseri, Türkiye, Spor
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