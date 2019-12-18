Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika Spor

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu

6 saat önce

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda, madalya kazanan sporcular belli oldu.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda, madalya kazanan sporcular belli oldu.

Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada, yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren kadın güreşçiler şunlar:

50 kilo:

1- Aynur Erge

2- Zehra Demirhan

3- Funda Tükenmez

3- Bedriye Aksu

53 kilo:

1- Emine Çataloğlu

2- Rahime Arı

3- Fahriye Gök

3- Sıla Aykıl

55 kilo:

1- Esra Pul

2- Dilan Kaya

3- Elif Yılmaz

3- Gizem Kabak

57 kilo:

1- Eda Tekin

2- Mehlika Öztürk

3- Alev Toprak

3- Melda Dernekci

59 kilo:

1- Elif Yanık

2- Aybike Yıldırım

3- Nurife Duman

3- İkranur Akkuş

62 kilo:

1- Gamze Nur Adakan

2- Cansu Aksoy

3- Hatice Ece Tekin

3- Derya Beyhan

65 kilo:

1- Aslı Tuğcu

2- Şule Kabak

3- Kezban Akçin

3- Yağmur Çakmak

68 kilo:

1- Kadriye Aksoy

2- Nesrin Baş

3- Seda Başgül

3- Sevda Sarıgül

72 kilo:

1- Buse Tosun

2- Vahide Nur Gök

3- Merve Özer

3- Merve Pul

76 kilo:

1- Ayşegül Özbeğe

2- Elif Nur Yaşar

3- Meryem Yılmaz

3- Sabiha Akyıldız

Kulüpler sıralaması

1- İstanbul ENKA (225 puan)

2- Yalova Altınova Tersaneler (105 puan)

3- Tokat Turhal (82 Puan )

4- Burdur Belediye GSK (63 puan)

Taha Akgül, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle
Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti! Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika Haberleri
02:23 Dinamo Sassari 92-89 Türk Telekom - Son Dakika Spor
02:18 Casademont Zaragoza 80-73 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor
01:38 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Vazgeçemezsiniz" - Son Dakika Spor
01:38 Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Çağlar Söyüncü sevindi... - Son Dakika Spor
01:20 İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 03:30:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]