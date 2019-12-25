Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

ASKİ Spor'un 173 puanla ikinci, Kayseri Şeker'in ise 85 puanla üçüncü olduğu şampiyonanın en centilmen sporcusu İBB Spor'dan Muhammet Hamza Bakır, en teknik sporcusu aynı takımdan Salih Aydın, en centilmen antrenörü ise İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübünden Hüseyin Uzuner seçildi.



Grekoromen stilde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:



55 kilo:



1. Doğuş Ayazcı (ASKİ)



2. Şerif Kılıç (ASKİ)



3. Müslim Alımlı (İBB)



3. Ömer Halis Recep (Burdur Emniyet)



60 kilo:



1. Ahmet Uyar (İBB)



2. Hammet Rüstem (İBB)



3. Ayhan Karakuş (Kasımpaşa)



3. Ahmet Uçar (Bursa Büyükşehir Belediyespor)



63 kilo:



1. Abdullah Toprak (Kayseri Şeker)



2. Onur Atalay (Kayseri Şeker)



3. Can Dokgöz (Kasımpaşa)



3. Abdurrahman Altan (İBB)



67 kilo:



1.Enes Başar (ASKİ)



2. Yavuz Albas (Rize Çaykur)



3. Mustafa Şahin (Rize Çaykur)



3. Kadir Kamal (Ankara Şampiyonlar)



72 kilo:



1. Selçuk Can (Pendik Güreş İhtisas)



2. Cengiz Arslan (İBB)



3. Yunus Özel (Kayseri Şeker)



3. Ahmet Yılmaz (İBB)



77 kilo:



1. Yunus Emre Başar (İBB)



2. Furkan Bayrak (ASKİ)



3. Yıldırım Kılıçkaya (İstanbul Güreş İhtisas)



3. Murat Erdoğan (İBB)



82 kilo:



1. Salih Aydın (İBB)



2. Burhan Akbudak (İBB)



3. Batuhan Koyuncu (Rize Çaykur)



3. Mehmet Ali Küçükosman (Kayseri Şeker)



87 kilo:



1. Ali Cengiz (ASKİ)



2. Doğan Göktaş (ASKİ)



3. Emircan Aslan (Kasımpaşa)



3. Muhittin Sarıçiçek (Rize Çaykur)



97 kilo:



1. Süleyman Demirci (ASKİ)



2. Süleyman Erbay (İBB)



3. Beytullah Kayışdağ (ASKİ)



3. Davut Olcan (İBB)



130 kilo:



1. Osman Yıldırım (ASKİ)



2. Fatih Bozkurt (İBB)



3. Cemil Şimşek (Kasımpaşa)



3. Burak Çakırcı (İBB)