Son Dakika Haberleri: "Türkiye Güven Huzur-5" uygulaması
Son Dakika Güncel 'Türkiye Güven Huzur-5' uygulaması

"Türkiye Güven Huzur-5" uygulaması

41 dakika önce

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-5" asayiş uygulaması kapsamında İstanbul'daki ilçelerde denetim yapıldı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-5" asayiş uygulaması kapsamında İstanbul'daki ilçelerde denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlandı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişilerle silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek verdi. Uygulamada ayrıca narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.

İstanbul, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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