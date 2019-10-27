Son Dakika Haberleri: "Türkiye Güven Huzur-5" uygulaması
Son Dakika Güncel 'Türkiye Güven Huzur-5' uygulaması

"Türkiye Güven Huzur-5" uygulaması

1 saat önce

Ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-5" uygulamasında 5 bin 621 noktada, 672 bin 876 kişinin bilgileri sorgulandı.

Ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-5" uygulamasında 5 bin 621 noktada, 672 bin 876 kişinin bilgileri sorgulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 26 Ekim'de Türkiye Güven Huzur-5 uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında 5 bin 621 noktada, 62 bin 144 personelin katılımıyla 672 bin 876 kişinin bilgileri sorgulandı, aranan bin 419 kişi yakalandı. Bin 113 kişi hakkında adli-idari işlem yapılırken, 119 kişi gözaltına alındı.

Bu arada 11'i çocuk olmak üzere 57 kayıp kişi bulundu. Kontrol edilen 198 bin 585 araçtan 6 bin 786'sına işlem yapıldı, bin 518 araç trafikten men edildi.

Kontroller sırasında denetlenen 27 bin 165 umuma açık iş yerinden 234'üne işlem yapıldı, 14'ü kapatıldı.

Uygulamalarda ruhsatsız 22 tabanca, 20 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca, 258 mermi, 18 kesici ve delici alet, 8 gram kokain, 968 gram esrar, 6 gram eroin, 50 gram bonzai, 27 gram metanfetamin, 35 ecstasy, 831 sentetik ecza, 6 bin 189 paket kaçak sigara ve bin 468 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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