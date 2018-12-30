Yeni yıl öncesinde Malatya
'da, "Türkiye
Güven Huzur-9" uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yapılan "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması, 93 ekip, 681 personelle icra edildi.
Uygulamada 202 iş yeri ile 141 araç denetlendi, 3 bin 811 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Araması bulunan 2 şüpheli yakalandı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 13 fişek ele geçirildi.
Ekipler 2 araç sürücüsü ile 7 iş yerine cezai işlem uyguladı.
Yine son 2 günde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce farklı noktalarda yapılan şok uygulamasında 2 bin 799 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 400 araç da denetlendi.
Uygulamada biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 6 gram narkotik madde ele geçirildi.
18 araca 5 bin 159 lira ceza kesildi.