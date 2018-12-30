Son Dakika Haberleri: Türkiye Güven Huzur-9" Uygulaması

Türkiye Güven Huzur-9" Uygulaması

1 saat önce

Yeni yıl öncesinde Malatya'da, "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması yapıldı.

Türkiye Güven Huzur-9
Yeni yıl öncesinde Malatya'da, "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yapılan "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması, 93 ekip, 681 personelle icra edildi.

Uygulamada 202 iş yeri ile 141 araç denetlendi, 3 bin 811 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Araması bulunan 2 şüpheli yakalandı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 13 fişek ele geçirildi.

Ekipler 2 araç sürücüsü ile 7 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Yine son 2 günde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce farklı noktalarda yapılan şok uygulamasında 2 bin 799 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 400 araç da denetlendi.

Uygulamada biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 6 gram narkotik madde ele geçirildi.

18 araca 5 bin 159 lira ceza kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:49 Kaynak: AA

Malatya, Huzur, Türkiye, Güncel
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