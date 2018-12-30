Son Dakika Haberleri: Türkiye Güven Huzur-9" Uygulaması

Türkiye Güven Huzur-9" Uygulaması

33 dakika önce

Yeni yıl öncesinde Kocaeli'de, "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması yapıldı.

Türkiye Güven Huzur-9
Yeni yıl öncesinde Kocaeli'de, "Türkiye Güven Huzur-9" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eş zamanlı yapılan uygulama 175 ekip, 942 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımıyla icra edildi.

Toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile park ve bahçeler ile meydanlar, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada 27'si yabancı uyruklu 5 bin 634 kişinin sorgusu gerçekleştirildi, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

Bir iş yerinden 40 şişe kaçak içki ele geçirilen uygulamada, 4 kişiye kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca kumar makinesi ele geçirilen bir iş yerinde de 246 liraya el konularak, bir kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Uygulamada kontrol edilen 226 araçtan 7'sinin sürücüsüne 5 bin 820 lira, kapalı alanda sigara içen 11 kişiye bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

Umuma açık 171 iş yerinin kontrolünün gerçekleştirildiği uygulamada 12 iş yeri hakkında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu belgesi bulunmaması, kapalı alanda sigara içilmesi, ruhsatsız faaliyet gösterme ile ruhsatsız nargile sunumu yapmaktan gerekli işlemler yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:44 Kaynak: AA

Kocaeli, Huzur, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılbaşı En Çok Çiçek Üreticilerine Yaradı! Fiyatlar 4 Kat Arttı Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor

300 Koyun Projesi Haziran 2019'da Sona Eriyor Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 18:17:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Güven Huzur-9" Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]