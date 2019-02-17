Son Dakika Haberleri: Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

32 dakika önce

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan "Türkiye Güven Huzur (2019-1)" uygulamasında aranan 3 bin 673 kişi yakalandı.

Türkiye Güven Huzur
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan "Türkiye Güven Huzur (2019-1)" uygulamasında aranan 3 bin 673 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı birimlerince, dün u¨lke genelinde es¸ zamanlı olarak 58 bin 528 personel ve 235 dedekto¨r ko¨pegˆi ile 4 bin 623 noktada "Türkiye Güven Huzur (2019-1)" uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların yogˆun bulundugˆu alıs¸veris¸ merkezleri, egˆlence ve etkinliklerin gerçekleştirildiği meydanlar, fuar ve kutlama alanları, metruk binalar, kamu binaları c¸evreleriyle bu gu¨zergahlara ac¸ılan bulvar, cadde ve sokaklar, toplu tas¸ıma yapılan gar ve istasyon, iskele ve liman, otogar ve terminal giris¸leriyle park ve bahc¸eler, 20.00-23.00 saatlerinde umuma ac¸ık egˆlence mekanları ve c¸evreleri, hedef odaklı risk analizi yapabilen sec¸ici personelin de bulundugˆu ekiplerce denetlendi.

Uygulamada 575 bin 163 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 147 bin 580 arac¸ ve 18 bin 643 umuma ac¸ık is¸ yeri kontrol edildi.

Cinayet, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti, FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütlerine üye olmak, kaçakçılık ile diğer suçlardan aranan 3 bin 673 kişi yakalandı.

Uygulamada ruhsatsız 14 tabanca ve 23 av tu¨fegˆi ile 14 kurusıkı tabanca, bin 671 mermi, 17 kesici ve delici alet, 375 gram uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 33 litre kac¸ak ic¸ki ve bin 280 paket kac¸ak sigara ele geçirildi.

Denetimlerde 4'ü c¸ocuk olmak u¨zere 94 kayıp bulundu, bin 830 kişi hakkında adli ve idari is¸lem yapıldı.

Uygulamada 13 is¸ yeri kapatıldı, aranan 221 araç bulundu, 944 arac¸ trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:55 Kaynak: AA

Jandarma, Huzur, Türkiye, Güncel
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