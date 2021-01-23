"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 1 AVM, 21 işletme ve 1471 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.
23.01.2021 10:59
"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 1 AVM, 21 işletme ve 1471 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.
"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 1 AVM, 21 işletme ve 1471 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 1 AVM, 21 işletme ve 1471 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı. - Son Dakika
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