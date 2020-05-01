"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 102 bin iş yeri denetlendi

İçişleri Bakanlığınca 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde 52 bin 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde dün 15.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği denetlendi.

Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığına bakıldı.

Denetimlerde ayrıca toplu taşıma araçları ve taksilerde yolcu kapasitesi, plaka kısıtlaması, araç içerisinde maske kullanımı kurallarına uyulup uyulmadığı, park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde de alınan tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı kontrol edildi.

52 bin 350 personel katıldı

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması'na, 52 bin 350 personel ve 214 dedektör köpeği katıldı.

Önceden tespit edilmiş 8 bin 259 noktada gerçekleşen uygulamada 298 bin 371 kişi sorgulandı.

Bu sorgulamalarda 316 aranan şahıs tespit edildi, 21 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 1231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Kurallara uymayan 3 bin 851 araç sahibine ya da sürücüsüne idari işlem

Uygulamada 213 bin 325 araç kontrol edildi. Kontrol edilenlerden 146'sı toplu taşıma aracı ve 53'ü taksi olmak üzere 3 bin 851 araç sahibi ya da sürücüsüne idari işlem yapıldı. 10 bin 408 park-bahçe, 2 bin 946 mesire-yürüyüş alanı ile 102 bin 618 iş yeri denetlendi.

Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine ya da sahibine idari ve adli işlem uygulandı.