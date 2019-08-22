Son Dakika Haberleri: Türkiye: Güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlatılmasında anlaşma sağlandı
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye: Güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlatılmasında anlaşma sağlandı

1 saat önce

Türkiye ve ABD, Suriye sınırında güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı

Türkiye: Güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlatılmasında anlaşma sağlandı, System.String[]

Türkiye ve ABD, Suriye sınırında güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı. ABD, planın sınır güvenliği dışında IŞİD ile mücadelenin sürdürülmesini güvence altına alma ve koordine edilmeden yapılan askeri operasyonların da asgari düzeye indirilmesini sağlayacağını bildirdi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyu ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor
'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:39:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye: Güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlatılmasında anlaşma sağlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]