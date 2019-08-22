Türkiye: Güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlatılmasında anlaşma sağlandı
1 saat önce
Türkiye ve ABD, Suriye sınırında güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı
Türkiye ve ABD, Suriye sınırında güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı. ABD, planın sınır güvenliği dışında IŞİD ile mücadelenin sürdürülmesini güvence altına alma ve koordine edilmeden yapılan askeri operasyonların da asgari düzeye indirilmesini sağlayacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyu ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:30
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