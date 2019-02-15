Türkiye Güzeli Mankenle Trolledim !

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Bugün çok efsane bir trolle karşınızdayım! Güvenlik oldum ve insanların yanına gittim buraya damsız giremezsiniz 1000 TL cezası var dedim, bunu ödemezseniz size manken ayarlayacağım dedim! Sonrası efsane oldu! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

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