Ormanlar yanarken, Türkiye güzeli eğlencede - Son Dakika

Ormanlar yanarken, Türkiye güzeli eğlencede

Türkiye güzeli önce eğlendi, ardından yangınlar için yardım istedi

NEVŞEHİR - Tüm Türkiye Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınları için seferber olurken, 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in, Kapadokya'da düzenlenen bir partide eğlenmesi büyük tepkilere neden oldu.

Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ederken 2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin'in ise arkadaşları ile Kapadokya'da düzenlenen bir partide eğlenmesi büyük tepkilere neden oldu. Dün arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve bol bol dans eden Türkiye güzeli Şevval Şahin'in bugün ise sosyal medya hesabından "Please Help Turkey" paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.