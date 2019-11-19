Son Dakika Haberleri: "Türkiye Güzellikleri" Hollanda'da
Son Dakika Güncel 'Türkiye Güzellikleri' Hollanda'da - Son Dakika

"Türkiye Güzellikleri" Hollanda'da

6 saat önce

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen, Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda, "Türkiye Güzellikleri" kategorisinde, son 5 yılda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflardan oluşan 41 fotoğraflık özel seçki, Hollanda'da sergilenecek.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen, Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda, "Türkiye Güzellikleri" kategorisinde, son 5 yılda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflardan oluşan 41 fotoğraflık özel seçki, Hollanda'da sergilenecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteği ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açılacak olan Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi'nde, farklı kurumlardan 27 foto muhabirinin eserleri yer alacak. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcıları Tolga Adanalı ve Osman Şişko'nun katılımıyla açılacak sergide, fotoğraf ve "Türkiye Güzellikleri" konularında söyleşiler de gerçekleşecek.

Sergiyi kısa süre önce Rusya'nın başkenti Moskova'da açtıklarını, etkinliği dünyanın önemli kentlerine taşımayı amaçladıklarını belirten Dernek Başkanı Rıza Özel, "35 yıldır aralıksız olarak düzenlediğimiz Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'na, 6 yıl önce özel bir kategori ekledik. Bu çalışma sayesinde, Türkiye'nin güzelliklerini gösteren önemli bir fotoğraf arşivine sahip olduk. Bu zenginliğimizi, Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına destek veren sergi ve söyleşilerle değerlendiriyoruz" dedi.

(Derya Yetim/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık
Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor! Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye Güzellikleri" Hollanda'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]