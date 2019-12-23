Türkiye Haber Kameramanları Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Haber Kameramanları Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Polatel ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Polatel ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan heyet, saygı duruşunda bulundu.

Polatel, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bizler haber kameramanları olarak toplumun bilgilendirilmesi konusunda savaşta ve barışta, her türlü olumsuz şartlarda, kimi zaman canımız pahasına görev yapan meslek çalışanlarıyız. Bugün derneğimizin 25. kuruluş yıl dönümü. Kurduğun Cumhuriyet'i yaşatmak için üzerimize düşen görev, sorumluluğun bilincinde olarak huzurunuzdayız. Milletimizin haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya ve bu uğurda canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda söz veriyoruz. Ruhun şad olsun."

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:01 Kaynak: AA
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