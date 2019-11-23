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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (1)
6 saat önce
Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler Eğitime katılan öğrencilerin kamera kullanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve...
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:33 Kaynak: AA
Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler
Eğitime katılan öğrencilerin kamera kullanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi. (1)
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