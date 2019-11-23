Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler

Eğitime katılan öğrencilerin kamera kullanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi. (1)