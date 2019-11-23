Son Dakika › Güncel › Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden 'Benim Hikayem' projesi' - 'Kırlara Doğru' klibi (3) - Son Dakika
Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" - "Kırlara Doğru" klibi (3)
6 saat önce
Kırlara Doğru Ses Veriyorum klibi Köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin seslendirme yapması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere...
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:51 Kaynak: AA
Kırlara Doğru Ses Veriyorum klibi
Köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin seslendirme yapması
ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi. (3)
Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlattı: Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı "Kılıçdaroğlu'nun, yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir"