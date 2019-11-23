Son Dakika Haberleri: Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (2)
Son Dakika Güncel Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden 'Benim Hikayem' projesi' (2) - Son Dakika

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (2)

6 saat önce

Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler Öğrencilerin sınıfta kamera kullanması Ders dinleyen öğrenciler Kamera kullanırken şaşıran öğrenciler Acar Mezrası İlkokulu görüntüsü "Kırlara doğru" klibinin çekimi...

Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler

Öğrencilerin sınıfta kamera kullanması

Ders dinleyen öğrenciler

Kamera kullanırken şaşıran öğrenciler

Acar Mezrası İlkokulu görüntüsü

"Kırlara doğru" klibinin çekimi öncesi hazırlıklar

Klip çekiminin havadan çekilen görüntüleri

Okul bahçesinde klip çekimine katılan öğrencilerin görüntüleri

Öğrencilerin toplu halde görüntüsü ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi. (2)

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden Benim Hikayem projesi (2)

Türkiye, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:55 Kaynak: AA
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