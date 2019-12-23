Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2) - Son Dakika

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2)

6 saat önce

Ödül törenin düzenlendiği salon Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in konuşması Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in ödül vermesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması düzenlendi.

Ödül törenin düzenlendiği salon

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in konuşması

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in ödül vermesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması düzenlendi.(2)

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:58 Kaynak: AA
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