Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar: "Teknik kurul görevine devam ediyor"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, daha önce istifa ettiklerini duyuran teknik kurul heyetiyle bir araya geldiklerini ve kendilerini bu kararlarından vazgeçirdiklerini söyledi.

Başkan Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon teknik kurulunu istifaya götüren süreçle ilgili bilgi verirken, sorunların çözümü için birlikte çalışacaklarını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte olimpik sporculara izin verilen yerlerde antrenman yaptırmaya başladıklarını ve sonrasında da milli takım kamplarına izin çıktığını hatırlatan Taşpınar, şöyle devam etti:

"Biz 2 Konya'da, 2 de Ankara'da kamp açtık. Konya'daki kampta sporcularımız ilk geldiklerinde tahlillerini yaptırdık, hepsi temiz çıktı. Kamp yapılan yer de sertifikalı bir otel. Hijyene çok dikkat edildi. Kovid-19 nedeniyle kampı kalabalık da tutmadık. Ancak yaklaşık 1,5 ay sonra çocukların bazılarının Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bu bizi tedirgin etti, gittik, gördük. Kadınlar kampıydı ve ilk masörde çıktı bu rahatsızlık. Sonra hastalık 12 sporcuya ve 2 de antrenöre ulaştı. Bunun sonucunda bayram öncesinde bütün kamplara ara verdik. Sporcularımız ve antrenörlerimizle gergin geçen 2,5 aylık bir kamp dönemi oldu. Avrupa Şampiyonası iptal edildi. Yoğun bir stres yaşandı. Yaşanan süreçte de teknik kurul üyeleri istifa etti."

Araya bayram girmesi nedeniyle bir araya gelmelerinin geciktiğini aktaran Taşpınar, "Teknik kurulumuz ile dün toplantı yaptık, sorunları enine boyuna masaya yatırdık. Hepsinin sıkıntısı, tabir yerindeyse fındık kabuğunu doldurmayacak şeyler. Ortak kanaat üzerine, teknik kurul heyeti istifadan vazgeçti. Dilekçelerini geri aldılar. Biz, teknik kurulumuzdan memnunuz. Çalışmaları gayet güzel. Madalya sayısını 225'e yükseltti bu ekip. Yani bu başarıda emekleri var. 7 yıl evvel görevi devraldığımızda 62 madalyamız vardı, 225'e çıktı. Madalyanın çoğalmasında bu teknik kurulun müthiş faydası var." ifadelerini kullandı.

Üyelere olan güvenlerini yineleyen Taşpınar, "Teknik kurul görevine devam ediyor. Bu arada basında, federasyon seçimleri gündeme geldiği için, 'Türkiye Halter Federasyonunda istifalar oldu, mücadeleler başladı.' gibi haberler çıktı. Yarış ve insanın olduğu yerde böyle şeyler yaşanabiliyor ama sonuçta bütün arkadaşlarımız görevinin başında. Aramızda en ufak bir problem yok." diye konuştu.

"Turnuvalar yapılırsa diye her halükarda hazır olmamız lazım"

Çalışmalarını devam ettirmek durumunda olduklarını anlatan Tamer Taşpınar, "İnşallah kota seçmelerine hazırlanacağız. Fakat ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Tarih veriyorlar, sonra iptal edildiğini söylüyorlar. Bizim kamplara devam etmemiz gerekiyor. Kampları tekrar başlatıyoruz. Aynı şekilde şimdi önümüzde Moskova'da Avrupa Şampiyonası var. Moskova'da salgın yükseldi, Belki Gürcistan'a verilir diye duyumlar alıyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Eğer turnuvalar yapılırsa diye her halükarda hazır olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Taşpınar, Tokyo Olimpiyatları'nın 2021'de yapılıp yapılamayacağının dahi belli olmadığını dile getirirken, "Tarih belli ama yaklaştığı zaman bakalım olacak mı onu da bilmiyoruz. Pandemi süreci devam ediyor. Tüm bu streslerin üst üste gelmesinden dolayı böyle bir tatsızlık yaşandı. Şu anda teknik kurul ve yönetimdeki arkadaşların arasında en ufak bir problem yok. Biz başta teknik kurulumuza, milli takım antrenörlerimize ve emeği geçen diğer antrenörlerimize teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.