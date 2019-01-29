Türkiye Halter Şampiyonasına 'YILDIRIM' İmzası

Sporun merkezi Yıldırım hedefiyle ilçede spora ve sporcuya tam destek veren Yıldırım Belediyesi, amatör branşlardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yıldırım Belediyesporlu Milli sporcu Erol Bilgin, 24-27 Ocak tarihlerinde Denizli'de düzenlenen ve 49 kulüpten 528 sporcunun katıldığı Naim Süleymanoğlu Büyük Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında Erkekler 67 kiloda toplamda 279 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı şampiyona da yarışan bir diğer Yıldırım Belediyesporlu halterci Ramazan Kara da Erkekler 61 kilo sıkletinde, silkmede kaldırdığı 140 kilo ile Gençler Türkiye Rekorunu kırarak Türkiye 2'ncisi olurken Mervan Doğan ise Erkekler 89 kilo sıkletinde 106 kilo koparma yaparak U15 Türkiye Koparma Rekorunun sahibi oldu. 49 kulüpten 528 sporcunun katıldığı turnuvada Yıldırım Belediyespor'u elde ettikleri başarılarla Türkiye 5'incisi yapan milli haltercileri tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Amatör sporlarda son dönemde yaptığımız atılımlar neticesinde sporun her dalında başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Spor şehri Yıldırım'a yakışır bir şekilde neticeler elde eden Erol Bilgin, Ramazan Kara ve Mervan Doğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yıldırım Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alarak adımızı duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.