Türkiye Hamamcılar Birliği'nden salgın açıklaması - Son Dakika

Türkiye Hamamcılar Birliği'nden salgın açıklaması

16.12.2020 10:17

Türkiye Hamamcılar Birliği'nden salgın açıklaması " Hamamlar aynı zamanda bir sağlık merkezi gibi, açılması gerekiyor " Türkiye Hamamcılar Birliği tarafından Kuşadası'nda toplantı yapıldı.

Türkiye Hamamcılar Birliği'nden salgın açıklaması

" Hamamlar aynı zamanda bir sağlık merkezi gibi, açılması gerekiyor "

AYDIN - Türkiye Hamamcılar Birliği tarafından Kuşadası'nda toplantı yapıldı. Kuşadası'nda gerçekleştirilen toplantıya İzmir ve Kuşadası'ndan çok sayıda hamamcı katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Hamamcılar Birliği sözcüsü Kemal Özcan, hamamların aynı zamanda bir sağlık merkezi gibi olduğunu ve açılması gerektiğini söyledi.

"Suyun, sabunun olduğu yerde virüse yer yok " sloganıyla düzenlenen toplantıda hamamcıların görüşlerini açıklayan Türkiye Hamamcılar Birliği Sözcüsü Kemal Özcan, " Bu sancılı gecen pandemi döneminde en çok etkilenen, zor duruma düşen, işlerini kaybeden, geçim sıkıntısı yaşayan tüm emekçi kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Bu zor zamanlarda en çok etkilenen, hayatlarının yönü değişenler onlar oldu. Zaten zor olan seçim bu pandemi sürecinde daha zorlu bir hal aldı. Bugün burada bizim toplanmamızın sebebi de tam anlamıyla ve bu uğradığımız haksızlıktır. Son uygulanan kısıtlamalarla birlikte alınan kararlar sonrasında hamam SPA kaplıca gibi sağlık merkezlerinin kapanması sonucu biz ve bizler gibi çalışanlarımız ile birlikte bir sürü emekçi ve esnaf arkadaşlarımız işinden ve aşından oldu. Alınan bu kararlarda bazı işletmelerle ilgili kısıtlamalara gidilmiş ancak sadece hamam SPA ve kaplıcalar ile ilgili kapatma kararı alınmıştır. Yüzyıllardır temizliğin ve sağlığın en doğal sağlayıcısı olan hamamların ve bu kültürün ayakta kalması için çabalayan bizleri bu alınan karar derinden üzmüştür. Sadece bir meslek gurubunu kapatarak sanki bu artışın sebebi hamamlarmış gibi bir muameleyle karşılaşmak bizlerin kesinlikle hak etmediği bir durumdur " dedi.

Hamamların kapatılmasının soruna bir çözüm üretmediğine dikkati çeken Kemal Özcan, " Şunu kesinlikle belirtmek ve bilmenizi isteriz. Sadece hamamların ve SPA ların kapanmasıyla bu pandemi bitecekse, gerekirse bizler altı ay kapatırız. Ancak durum bundan ibaret değildir. Bundan yüzyıllar önce dahi Osmanlı zamanında salgın hastalıklara karşı hamamların en önemli silah olduğuna hijyenin ve sağlığın merkezi olduğuna inanılırdı. Şu anda ise bilimsel olarak bunu bilmiyoruz ki; eklem ağrıları kas ağrıları astım soğuk algınlığı gibi bir çok rahatsızlığın en doğal ilaçlarının başında hamamlar geliyor. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Bu zor zamanda en çok ihtiyacımız olan şeyin hijyen ve temizlik olduğuna pandemi ortaya çıktığı andan itibaren her fırsatta dile getiren yetkililerimizin bizler hakkında aldığı bu kararı bizlerde şaşkınlıkla karşıladık. Virüse karşı en büyük silahımızın su ve sabun olduğu söylenirken suyun ve sabunun merkezleri olan hamamların kapatılması onun dışındaki işletmelere kısıtlama gelmesi bizlerin hamamların sanki bu pandemi zamanında en tehlikeli meslek gurubu gibi davranılması bizi üzen. Bu yüzden bu gün burada sadece ekmek davamız için değil, ayrıca bir haksızlığa karşı çıkmak için biraya gelip sesimizi duyurmak istedik. Umarız tez zamanda tüm insanlık bu zorlu süreci en az hasarla atlatır " diye konuştu.

Türkiye Hamamcılar Birliği'nden salgın açıklaması
Türkiye Hamamcılar Birliği'nden salgın açıklaması
Türkiye Hamamcılar Birliği'nden salgın açıklaması
Türkiye Hamamcılar Birliği'nden salgın açıklaması
Türkiye Hamamcılar Birliği'nden salgın açıklaması

Kemal Özcan, Kuşadası, Türkiye, Emekçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Hamamcılar Birliği'nden salgın açıklaması - Son Dakika


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