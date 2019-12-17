Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Recep Akgül ve yönetimi, TSK... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Recep Akgül ve yönetimi, TSK... - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Recep Akgül ve yönetimi, TSK...

7 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül ve yönetimi, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum temsilciliğini ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Recep Akgül ve yönetimi, TSK..., System.String[]

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül ve yönetimi, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum temsilciliğini ziyaret etti.


Ziyarette; Vakıf Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz, Mehmetçik Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Eryılmaz, 1982 yılında kurulan vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade etti.


Ayrıca vakfın; Gazi ve engelli Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağladığı kaydeden Eryılmaz, söz konusu Mehmetçiklerin kendilerine sürekli bakım yardımında bulunduğunu belirtti.


Eryılmaz, Mehmetçik Vakfı'nın icra ettiği faaliyetler ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu vurgulayarak, hedeflerinin Vakıf'a bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık, örnek bir yardım kuruluşu olduğunu açıkladı.


Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül ise; Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayan Şehit ve Gazi Mehmetçik aileleri adına Mehmetçik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz ve yönetimine nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

Türkiye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
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