Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İslahiye Derneği'nden akülü araç desteği - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İslahiye Derneği, engelliye akülü araç desteğinde bulundu.

Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı iki ayağı kesilen 4 çocuk babası Orhan Gazi Doğan'ın (62) akülü araç talebine Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İslahiye Derneği gerçekleştirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İslahiye Derneği Başkanı Süleyman Yılmaz, "Genel Başkanlığımızca, gazilerimiz adına bize gönderilen akülü aracı, engelli gazimiz olmadığından, ihtiyaç sahibine vermeyi kararlaştırdık. Yaptığımız araştırmalarda Doğan'ın ihtiyacı olduğunu gördük. Doğan'ın iki yıldır evden dışarı çıkamadığını, komşularını göremediği, dışarının temiz havasını teneffüs edemediğini öğrendik. Derneğimizce karar alarak bu aracı hediye ettik. Kazasız, belasız kullanmasını diliyoruz." dedi.

Doğan, iki yıldır dışarı çıkamadığını belirterek, "Dost, akrabalarımı göremiyordum. Şimdi hepsini rahatlıkla ziyaret edip görebiliyorum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. İki yıldır bu vesileyle ilk defa dışarı çıktım. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.