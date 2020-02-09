Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

6 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı Ali Yavuz oldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu, System.String[]

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı Ali Yavuz oldu.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Ali Yavuz ile mevcut başkan Yılmaz Üçkan'ın listeleri yarıştı. Yapılan seçimde Ali Yavuz 146, Yılmaz Üçkan ise 125 oy aldı. - KAYSERİ

Ali Yavuz, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
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