Isparta'da gazi ve şehit yakınları kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Isparta'da gazi ve şehit yakınları kan bağışında bulundu

14.09.2022 10:40
Isparta'da gazi ve şehit yakınları kan bağışında bulundu

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi, kan bağışında bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi, kan bağışında bulundu.

Şube Başkanı Ali Savcı, Kaymakkapı Meydanı'ndaki Kızılay Kan Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bir damla kanın kıymetini çok iyi bildiklerini dile getiren Savcı, "Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında, canıyla, kanıyla bu vatanı toprak yapan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için '1 ünite kan 1 can' sloganıyla kan bağışında bulunuyoruz." dedi.

Savcı, Gaziler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenleneceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da gazi ve şehit yakınları kan bağışında bulundu - Son Dakika
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