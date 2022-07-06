'Türkiye, hasar tespitinde ilk 3'te yer alıyor' - Son Dakika
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'Türkiye, hasar tespitinde ilk 3'te yer alıyor'

06.07.2022 12:12

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, envantere yeni alınan 4 mobil araçla afet sonrası oluşan hasarları hızla tespit ediyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, envantere yeni alınan 4 mobil araçla afet sonrası oluşan hasarları hızla tespit ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, "Dünyada gerçekleşen afetler ve bu afetlerin hasar tespit sürelerine bakıldığında Türkiye, hasar tespitin hızı ve doğruluğu, itiraz yüzdesinin düşüklüğü noktasında dünyada ilk 3'te yer alıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Aslan, envantere yeni alınan mobil hasar tespit araçları ve bunlarla koordineli olarak kullanılan insansız hava araçları ile dronlar hakkında açıklamada bulundu. Aslan, 'Türkiye Afet Müdahale Planı' içinde hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma gibi görevleri, Türkiye genelinde 52 bin mühendis ve mimarla 60'ın üzerinde araç, 100'ün üzerinde cihazın desteğiyle sağladıklarını belirterek, hasar tespit çalışmalarında bu konuda eğitim almış mühendislerin yoğun mesai yürüttüğünü söyledi.

'ASIL VERİ PERSONEL'

Bakanlık filosuna yeni eklenen 'Yapı İzleme Aracı', 'Mobil Koordinasyon Aracı', 'Mobil Laboratuvar Aracı' ve 'Mobil İletişim Ofisi' ile kullanıldığı alanlar hakkında bilgi veren Banu Aslan, mobil araçlar ve cihazlar ile afet sonrası oluşan hasarların kısa sürede tespit edildiğini söyledi. Aslan, özellikle deprem bölgelerinde ve riskli olduğu değerlendirilen çok katlı yapılarla ilgili incelemelerde ise İHA'lar ve özel yazılımlı dronların kullanıldığını kaydetti. Hasar tespit çalışmalarında asıl verinin, personel olduğuna ve araçlarla içindeki cihazlardan ancak muğlak durumlarda faydalanıldığına işaret eden Aslan, "Bizim esas gücümüz personelimiz. 52 bin mühendisimiz var. Bu araçlarla ve cihazlarla daha hızlı, daha doğru, seri çalışmanın yolunu açmış oluyoruz. İstatistiklere bakıldığında, 1954 Şili depreminden itibaren dünyada gerçekleşen afetler ve bu afetlerin hasar tespit sürelerine bakıldığında Türkiye, hasar tespitin hızı ve doğruluğu, itiraz yüzdesinin düşüklüğü noktasında dünyada ilk 3'te yer alıyor" dedi. (DHA)

YORUMLAR
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Afet hasarları dört yeni mobil araçla tespit ediliyor (1) Afet hasarları dört yeni mobil araçla tespit ediliyor (1) Ünye'de çıkan yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu Ünye'de çıkan yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkiye, hasar tespitinde ilk 3'te yer alıyor' - Son Dakika

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