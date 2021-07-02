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Türkiye Hastanesi'ne yeşil dostu hastane ünvanı verildi - Son Dakika

Türkiye Hastanesi'ne yeşil dostu hastane ünvanı verildi

02.07.2021 09:58

Türkiye Hastanesi'ne yeşil dostu hastane ünvanı verildi Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Türkiye Hastanesi, Çevre Kuruluşları Derneği tarafından yeşil dostu hastane unvanına layık görüldü.

Türkiye Hastanesi'ne yeşil dostu hastane ünvanı verildi

İSTANBUL - Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Türkiye Hastanesi, Çevre Kuruluşları Derneği tarafından yeşil dostu hastane unvanına layık görüldü.

Türkiye Hastanesi ile ÇEKUD tarafından ortaklaşa yürütülen projede, ÇEKUD'un her sene belirlediği alanlarda fidan dikimi gerçekleşirken bin 300 adet fidan bağışı yapan Türkiye Hastanesi yeşile duyarlılığı ile dikkat çekti. Türkiye Hastanesi, Çevre Kuruluşları Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü, "her doğan bebeğe bir fidan projesi" ile şu ana kadar bin 300 adet fidan bağışı gerçekleştirdi.

Daha önce Sağlık Bakanlığı onaylı "Bebek Dostu Hastane" ünvanı alan Türkiye Hastanesi, yeşile duyarlılığı ile ÇEKUD tarafından "Yeşil Dostu Hastane" unvanına layık görüldü.

Türkiye Hastanesi'ne, ÇEKUD tarafından takdim edilen "Yeşil Dostu Hastane" sertifika takdiminde konuşan Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, "Türkiye Hastanesi 30 yılı aşkın bir zamandır doğayla ve tarihi kültürel yapılarıyla mücehhez olan güzel bir yerde sağlık sektöründe hizmet vermekte. Özellikle hastanemizin 18 dönüm arazideki asırlık çınarlarıyla birlikte verdiğimiz hizmette bütün ailelerimiz, bütün hastalarımız bu tedavilerini olmakta ve hastanede değil adeta evlerinde gibi olmanın şuuru içerisinde tedavilerini olmaktalar. Tabii ki aynı zamanda biz kültürel değerlerimize ve çevremize verdiğimiz öneme binaen arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Hastanesi olarak yeşil dostu hastane olmaya yönelik de çalışmalarımıza bir sene önce ÇEKUD yani Çevre Kuruluşları Derneğiyle ortaklaşa bir projeyle başladık. Bu projemiz gereği hastanemizde doğan her bebeğimize bir tane fidan hediye ettik ve şu ana kadar bin 300'e yakın fidanımızı ÇEKUD vesilesiyle yurdumuzun değişik yerlerinde dikmeye vesile olduk. Bu vesileyle bugün bize ÇEKUD tarafından verilen yeşil dostu hastane belgesinden dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Hastanesi Sağlık Bakanlığı'ndan "Bebek Dostu Hastane Belgesi" de almış durumda. İleride inşallah yaşlı dostu hastane belgemizi de almak üzere projelerimizi başlattık. Tekrar sayın genel sekreterimize çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sertifika takdiminde konuşan Çevre Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri Süleyman Coşar, "ÇEKUD 1999 yılında 15 bölge 81 il ve çeşitli yurt dışı temsilciliklerinde faaliyet gösteren, binlerce gönüllüsü olan, kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek statüsünde. Bu bağlamda birçok yerde, çevreyle ilgili ağaçlandırmayla ilgili birçok faaliyetlerde bulunduk. Okullarda eğitim çalışmalarımız oldu. Özellikle miniklere yönelik, ailelere yönelik fidan dikim, çevre duyarlılığını arttırma, geliştirme faaliyetlerimiz oldu. Türkiye Hastanesi de bu bağlamda gittik yerinde gördük. Oradaki yeşile vermiş oldukları değeri yerinde gözlemledik. Bundan dolayı da ve yine de faaliyetlerimize olan katkılarından desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle yeşile göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı kendilerini çevre dostu hastane sertifikası vermeye karar verdik." dedi.

Türkiye Hastanesi'ne yeşil dostu hastane ünvanı verildi
Türkiye Hastanesi'ne yeşil dostu hastane ünvanı verildi
Türkiye Hastanesi'ne yeşil dostu hastane ünvanı verildi
Türkiye Hastanesi'ne yeşil dostu hastane ünvanı verildi

Sağlık Bakanlığı, Hastane, Türkiye, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye Hastanesi'ne yeşil dostu hastane ünvanı verildi - Son Dakika


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