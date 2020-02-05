Türkiye hava sahasını kullanan uçak sayısı arttı - Son Dakika
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Türkiye hava sahasını kullanan uçak sayısı arttı

6 saat önce

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından (EUROCONTROL) 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 1.55 milyon oldu.

Türkiye hava sahasını kullanan uçak sayısı arttı, System.String[]

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından (EUROCONTROL) 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 1.55 milyon oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, " Türkiye, 2019 yılında hava sahamızı kullanan hava yolu şirketlerinden 2018 yılına göre yüzde 12.3'lük bir artışla 397.3 milyon avro hava seyrüsefer hizmet geliri elde etmiştir" ifadelerini kullandı.


Türkiye'de havacılık büyümeye devam ediyor. Türk Hava Sahasını kullanan uçakların artması nedeniyle DHMİ'nın Eurocontrol'den aldığı hizmet parası da artı. 2019 yılında Türkiye hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerinden 397.3 milyon avro gelir elde ettiklerini paylaşan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "DHMİ'nin havacılıktaki etkileyici performansına ve Avrupa hava trafiğine olumlu katkısına, ülkemizi gururlandıran bir tebrik de Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından (EUROCONTROL) geldi. 2019 verilerine göre ülkemizde aletli uçuş kurallarına (IFR) uygun olarak gerçekleştirilen ve #DHMİ tarafından hava seyrüsefer hizmeti sağlanan uçuşların sayısı 2018 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 1'lik bir artışla 1.55 milyon olmuştur. Transit uçuşlar ve havalimanlarımızı kullanan tüm trafikler dikkate alındığında 2019 yılı gecikme sürelerinde 2018 yılına göre yüzde 60.5 oranında çok önemli bir azalma görülmüştür. Türkiye, 2019 yılında hava sahamızı kullanan hava yolu şirketlerinden 2018 yılına göre yüzde 12.3'lük bir artışla 397.3 milyon avro hava seyrüsefer hizmet geliri elde etmiştir" dedi. - İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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