YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLER, ALANYA'DA YARIŞTI - Son Dakika
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YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLER, ALANYA'DA YARIŞTI

06.08.2022 16:10

TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nın 3'üncü Etap Yarışları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nın 3'üncü Etap Yarışları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlediği ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğiyle gerçekleşen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3'üncü Etap Yarışları 58 sporcunun katılımıyla başladı. İlk etabın Şubat ayında Adana'da başladığı ve ikinci etabın ise Nisan ayında Bursa'da gerçekleştiği yarışın 3'üncü ayağında sporcular paraşütlerini Alanya'da açtı.

Yaklaşık 380 metre yüksekliğindeki Hıdırellez uçuş alanından başlayan, Kleopatra Plajı iniş alanında son bulan müsabakaların ilk gününde onlarca paraşütçü gökyüzünde süzülerek plajda kurulan hedef alanına isabetli iniş yapmaya çalıştı.

Yarışlar yarın devam edecek ve saat 13.30'da da Kleopatra Plajı iniş alanında ödül töreni gerçekleştirilecek.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

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