Türkiye Hava Sporları Federasyonundan 8 Mart'a özel video

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayımladığı video ile kutladı.

YouTube üzerinden yayımlanan videoda, federasyonun bünyesindeki çeşitli branşlardan sporcular yer aldı.

"Hiçbir sıfata takılma, sadece kendin ol" sloganı kullanılan paylaşımda, "Başarılı, güçlü, çalışkan, azimli, anne, akıllı, utangaç, bencil, zayıf, güzel, alımlı, özgür, bağımsız, öz güvenli, naif, evli, kırılgan, eğlenceli ve duygusal" kavramları ön plana çıkarıldı.