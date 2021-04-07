DHMİ, 2021 yılı Mart ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıkladı - Son Dakika

DHMİ, 2021 yılı Mart ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıkladı

07.04.2021 09:49
DHMİ, 2021 yılı Mart ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıkladı, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye havalimanlarını Mart ayında toplam 7 milyonun üzerinde yolcu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Mart ayına ilişkin verileri yayınladı. Bahsi geçen dönemde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 51 bin 76, dış hatlarda 22 bin 537'ye ulaştığı Mart ayında üst geçişler ile birlikte toplam 89 bin 680 uçak trafiği gerçekleşti.

7 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU UÇTU

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 561 bin 895, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 489 bin 609 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 7 milyon 57 bin 896 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Mart ayında iç hatlarda 43 bin 848 ton, dış hatlarda 183 bin 384 ton, toplamda ise 227 bin 232 ton olarak gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NI 2 MİLYON 212 BİN YOLCU KULLANDI

İstanbul Havalimanı'nda Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 741, dış hatlarda 12 bin 721 olmak üzere toplamda 17 bin 462'ye ulaştı. Bu havalimanında Martta iç hatlarda 561 bin 980, dış hatlarda 1 milyon 650 bin 690 olmak üzere toplamda 2 milyon 212 bin 670 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da Mart'ta 3 bin 402 uçak trafiği yaşandı. Böylece bu iki havalimanında toplam 20 bin 864 uçak trafiği gerçekleşti.

ÜÇ AYDA YAKLAŞIK 18 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) gerçekleşmelere göre ise; Türkiye havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 136 bin 825, dış hatlarda 59 bin 236 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 238 bin 448 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 11 milyon 650 bin 240, dış hat yolcu trafiğinin 6 milyon 16 bin 365 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 677 bin 767 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 118 bin 865 ton, dış hatlarda 481 bin 568 ton olmak üzere toplamda 600 bin 433 tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda üç aylık sürede 46 bin 427 uçak ve 5 milyon 542 bin 158 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise aynı dönemde 9 bin 80 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 55 bin 507 uçak trafiği gerçekleşti.

(Ferhat Yasak/İHA)

İstanbul, Türkiye, Mart, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DHMİ, 2021 yılı Mart ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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