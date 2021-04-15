Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi Mart 2021 Raporu'nu açıkladı - Son Dakika

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi Mart 2021 Raporu'nu açıkladı

15.04.2021 11:13
Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi Mart 2021 Raporu'nu açıkladı, System.String[]

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) raporunda, Türkiye ekonomisini etkileyen gelişmelerin inşaat sektörü üzerinde de etkili olduğu, yüksek faizle birlikte düşünüldüğünde inşaat sektörünün yaşanan dalgalanmadan etkileneceği ancak faaliyetteki yükselmenin "ümit verici" olduğu bildirildi.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) raporunda, Türkiye ekonomisini etkileyen gelişmelerin inşaat sektörü üzerinde de etkili olduğu, yüksek faizle birlikte düşünüldüğünde inşaat sektörünün yaşanan dalgalanmadan etkileneceği ancak faaliyetteki yükselmenin "ümit verici" olduğu bildirildi.

THBB, Hazır Beton Endeksi Mart 2021 Raporu'nu açıkladı. Buna göre, Hazır Beton Endeksi geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 1,4 yükseldi.

Bu dönemde Beklenti Endeksi yüzde 2,3, Güven Endeksi yüzde 1,7 ve Faaliyet Endeksi de yüzde 0,2 yükseliş gösterdi.

Raporun sonuçlarına göre, yıla düşük seviyede başlayan faaliyet, yılın ikinci ve üçüncü aylarında yukarı yönlü hareket etti. Yılın ilk iki ayında yüksek seyreden güven ve beklenti gerilese de eşik değerin hemen altında yer aldı. Mart ayında para piyasasında yaşanan gelişmelerin piyasa beklentisinde etkili olduğu net bir şekilde görüldü.

Rapora göre, mart ayında bütün endeksler, salgının Türkiye'ye etki etmeye başladığı bir önceki yıla göre yüksek gerçekleşti. Eşik değerin altında olmasına rağmen hem beklenti hem de güven, salgının başlangıcına kıyasla, aradan geçen bir yıl sonunda çok daha yüksek oldu. Faaliyet ise özellikle yüksek faiz, yükselen konut fiyatları ve belirsizliğin etkisiyle geçen yıla kıyasla görece düşük bir artış gösterdi.

"Faaliyetteki yükselme ümit verici görünmektedir"

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Açıklamada, raporun sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Türkiye'de geçen hafta atılan normalleşme adımları, mevsime bağlı işlerdeki yavaşlamaya rağmen sektörün güveninin ve beklentisinin yüksek kalmasında etkisi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Işık, "Geçen ay Türkiye ekonomisini etkileyen gelişmeler, inşaat sektörü üzerinde de etkili olmuş görünmektedir. Yüksek faiz ile birlikte düşünüldüğünde inşaat sektörünün bu dalgalanmadan etkilenmemesini beklemek mümkün değildir ancak buna rağmen faaliyetteki yükselme ümit verici görünmektedir. Kritik nokta, bu hareketliliğin sürdürülebilir olup olmadığıdır." ifadelerini kullandı.

Hem üretici hem de tüketici nezdinde güvenin ve öngörülebilirliğin tesisinin inşaat sektöründe sürdürülebilir bir büyümenin bel kemiği olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Bu noktada piyasaların güvenebileceği, beklentileri karşılayacak, politika araçlarını doğru zaman ve doğru şekilde kullanacak, piyasa gerçekleri ile uyumlu kararlar alabilecek, enflasyon hedeflemesine odaklanırken aynı zamanda Türk reel sektörünün de beklentilerine cevap verecek bir Merkez Bankasının varlığı çok önemlidir."

Türkiye, İnşaat, Faiz, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi Mart 2021 Raporu'nu açıkladı - Son Dakika


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