Son Dakika Haberleri: "Türkiye hedeflerine ulaşmıştır"
Son Dakika Politika 'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

"Türkiye hedeflerine ulaşmıştır"

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'dan, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır. Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye'nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir."

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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