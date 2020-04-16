Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu: "Gelecek sezon da tehlikede" - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu: 'Gelecek sezon da tehlikede' - Son Dakika Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu: "Gelecek sezon da tehlikede"

7 saat önce

Eyuboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün federasyonlarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde süreci takip ettiklerini dile getirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu:

Eyuboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün federasyonlarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde süreci takip ettiklerini dile getirdi.


Salgının etkilerine sadece hentbol özelinde bakmamak gerektiğini belirten Eyuboğlu, "Konuya sporun geneli olarak bakmak lazım. Zor bir süreç. Şu anda maçların ne zaman oynayıp oynanmayacağını konuşuyoruz ama işin en önemli ve kötü tarafı yeni sezonda ne olacak? Kulüpler, sporcular ne olacak?" dedi.


"İnşallah az zararla atlatırız"


Maçların oynanıp oynanmayacağıyla ilgili kararın çok kolay olduğunu vurgulayan Eyuboğlu, "Bu işten ekmek yiyen sporcular, antrenörler, çalışanlar var. Kulüplerimiz var. Ekonomi büyük darbe yiyecek ama spor daha büyük darbe yiyecek. Bütün kaygım; eylül veya ekim gibi ligi başlatırsak neler yaşanacak? Süreç kolay geçmeyecek. Kulüplerin geliri düşecek. Sözleşmeler var. Büyük kaos olacak. İnşallah az zararla atlatırız." diye konuştu.


Liglerin durumuyla ilgili bilgi veren Eyuboğlu, "Erkekler ligimizde normal sezonun bitimine bir hafta kalmıştı. Kadınlarda bitmişti, play-off başlayacaktı. Türkiye Kupası'nın finalleri vardı. Karar alındıktan sonra her şeyi iptal ettik." değerlendirmesinde bulundu.


Salgın sürecinde Uluslararası Hentbol Federasyonu ile de iletişim halinde olduklarını kaydeden Eyuboğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Başkanıyla yaptığımız görüşmede, haziran ayı itibarıyla milli takım düzeyindeki maçları oynatacaklarını söyledi. Haziran sonunda oynatacaklarını ilettiler ama söz konusu ayın ortasında bir kez daha değerlendireceklerini bildirdiler. Haziran ortasında gözden geçirip oynanıp oynanmayacağına karar verecekler. Bu süreç ne zaman bitecek, maçlar ne zaman başlayacak bekliyoruz ama kulüpler tedirgin. Hentbol, basketbol ve voleybol gibi değil. Birebir mücadele olduğu için daha zor gözüküyor. İnşallah bu süreçten sağlıklı şekilde çıkarız. Ülkemizde, dünyada ölümler oluyor, üzülüyoruz."


Kulüplerde herhangi sağlık sıkıntısının yaşanmadığını vurgulayan Eyuboğlu, "Biz de bir karar vereceğiz. Kulüpler sporcularını tutuyor. Yabancı oyuncular burada. Yerli oyuncuların bazıları, maçların iptal olmasıyla başka şehirdeki ailelerinin yanına gitti." diye konuştu.


Federasyon olarak maçların oynanması konusunda bir tarihi henüz konuşmadıklarını kaydeden Eyuboğlu, şunları söyledi:


"Bilim kurulumuz var. Bilim kurulu yaptığı raporları Cumhurbaşkanımıza aktarıyor. Cumhurbaşkanımız da bu raporlara göre talimatlarını veriyor. Bütün konular birbirine bağlantılı. Biz de oraya bağlıyız. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşmede de aynısı oldu. Gelecek talimatlara göre yönetim kurulu toplanıp karar veririz. Kulüplerimizi mağdur etmeden karar vermek istiyoruz. Her şeyin ötesinde insan sağlığı önce gelir. Maçlar oynanır oynanmaz ama bir kişinin kılına zarar gelmesi bizi çok üzer."


Kovid-19 salgını sürecinde kendisinin de evde olmaya çalıştığını anlatan Eyuboğlu, "Çok zorda kalmadıkça dışarı çıkmıyorum. Hepimiz evlerimizde kalarak bu sıkıntıyı atlatacağız. Evde bazı egzersizler yapıyoruz. Umarım bütün dünya ve ülkemiz kısa sürede bu günleri atlatır. Ayrıca ben sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz evlerimizde oturuyoruz, onlar insanların hayatını kurtarmakla uğraşıyor. Ailelerinden uzak bir şekilde çalışıyorlar, Allah onlara kolaylık versin." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:03 

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