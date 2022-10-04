THF Başkanı Kılıç'tan Rize Valisi Kemal Çeber'e ziyaret - Son Dakika
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THF Başkanı Kılıç'tan Rize Valisi Kemal Çeber'e ziyaret

04.10.2022 17:30
THF Başkanı Kılıç'tan Rize Valisi Kemal Çeber'e ziyaret

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette THF Başkanı Kılıç, Vali Çeber'le bir süre sohbet etti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun faaliyetleri hakkında Başkan Kılıç'tan bilgi alan Çeber, hentbol sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri daima desteklediklerini belirterek, Kılıç'a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Kılıç ise Vali Çeber'e, Tokat'ın plaka kodu olan 60 numaralı ve isminin yazılı olduğu milli formayı hediye etti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THF Başkanı Kılıç'tan Rize Valisi Kemal Çeber'e ziyaret - Son Dakika

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